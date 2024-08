Israele bambino urta e manda in pezzi una giara di 3 500 anni fa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un incidente a dir poco maldestro, per quella che doveva essere una semplice gita al museo. Unarisalente a 3.500fa è stata accidentalmente rotta in milleda undi cinque, durante una visita al Museo Hecht di Haifa in. Il noto museo aveva scelto, forse in maniera incauta, di esporre le sue opere senza protezione, per offrire ai visitatori un’esperienza più affascinante. Da qui l’involontario incidente causato dal, che hato la preziosafacendola cadere e quindi rompere in mille. L’oggetto, risalente ad almeno 3.500fa, era stato costruito nell’Età del Bronzo ed era probabilmente usato per lo stoccaggio e il trasporto di provviste locali, principalmente vino e olio d’oliva. La sua rarità consisteva nel fatto che fosse giunto interamente intatto fino a noi. Almeno fino a qualche giorno fa.