Inter-Atalanta Frattesi possibile sorpresa dall’inizio | il ragionamento – CdS

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In vista di, Simone Inzaghi potrebbe decidere di rimescolare le carte inserendo dal primo minuto un centrocampista che ambisce a ottenere sempre più minutaggio coi nerazzurri, ossia Davide. LA SFIDA –si fronteggeranno nella terza gara della stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri sono alle prese con il nodo relativo alle condizioni di Lautaro Martinez, il quale potrebbe non essere convocato per evitare che il suo affaticamento muscolare possa degenerare in qualcosa di più serio. Un altro dubbio per Simone Inzaghi riguarda il titolare accanto ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: Henrikh Mkhitaryan potrebbe infatti riposare per lasciare spazio a Davide, che scalpita per dimostrare di meritarsi maggiore minutaggio.