Inter ad un passo il RINNOVO di Dumfries | le CIFRE e spunta la CLAUSOLA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le ultime sul futuro di Denzel, esterno olandese, con l’. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, sarebbe ormai ad unl’accordo per ildi contratto di Denzelcon l’. Presente anche unarescissoria. DETTAGLI – «, in arrivo anche ildi. Nel contratto