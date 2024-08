Incidente all’alba auto si schianta contro la ruota di un mezzo agricolo e finisce nel fosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) San Lazzaro (Bologna), 28 agosto - Paurasulla via Idice a Castel dè Britti quando un’si ètaladi un. Erano all’incirca le 6: una Fiat Grande Punto, condotta da cittadino italiano 82enne, stava percorrendo la via Idice in direzione di San Lazzaro quando, per cause da accertare, ha impattato con ladi una mietitrebbiatrice che proveniva in senso opposto. A seguito dell’impatto l’dell’anziano è finita nel. Sul posto i carabinieri del Norm di San Lazzaro per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno medicato l’uomo sul posto. L’82enne ha riportato per fortuna solamente un forte choc e qualche escoriazione.