In arrivo il nuovo album di Michael Bublè

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) –presenta il suo, The Best Of, inil 27 settembre 2024.L’viene anticipato dal singolo “Don’t Blame it On Me” un brano che prende il volo come un hit tipica di. Battiti di mani, contrabbasso e chitarra acustica brillanti che danno il ritmo mentrescherza cantando: “Non dare la colpa a me per essermi innamorato di te, chiunque poteva vedere che non potevo fare altrimenti”. Lo slancio dei crescendo e un ritornello immediatamente cantabile vengono potenziati da una fragorosa sezione di fiati e archi pronti per il grande schermo (farà parte anche dei coach The Voice Megastar in compagnia di Snoop Dogg; Gwen Stefani e Reba McEntire).Il Best Ofconterà 21 brani essenziali da tutto il catalogo dell’artista canadese.