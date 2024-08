Il problema della scarsità di tritolo in Occidente e in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In tempi di guerra, ladiper produrre i proiettili è diventata unper le democrazie occidentali. Il Tnt, a base di nitrocellulosa tossica per l’ambiente, ormai è prodotto quasi esclusivamente in in Russia, Cina e India. E i prezzi sono arrivati alle stelle. Tanto che, come racconta il Corrieresera, Kyjiv sta comprando in segreto munizioni prodotte poco dopo la Seconda guerra mondiale da Paesi oggi neutrali fra Russia e. Il Tnt oggi è l’ingrediente più ricercato dai Paesi democratici. Così introvabile che lane fa impennare il prezzo. Da quando Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’, la spesa per fabbricare un proiettile da 155 millimetri è raddoppiata da due-tremila dollari a pezzo a una media di cinquemila dollari, con punte da ottomila. Gli ucraini lo sanno bene.