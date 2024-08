Il leader di Hamas usa 22 ostaggi vivi come scudi umani nei tunnel

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildi, Yahya Sinwar, si è circondato di 22, ammanettati e li sta utilizzando neiper proteggersi da un attacco di Israele. Lo scrive il sito di Jewish Chronicle, considerato fonte attendibile, riferendo fonti di intelligence. Gli altri rapiti,o morti, sono tenuti prigionieri da gruppi minori cosìil Fronte popolare per la liberazione della Palestina, le brigate Mujahideen, le al-Nasser Salah al-Deen e le brigate dei martiri di al-Aqsa. L’Idf avrebbe avuto diverse opportunità di eliminarlo ma gli attacchi non sono stati autorizzati per non uccidere i 22. L'articolo “Ildiusa 22nei” proviene da Dayitalianews.