Il grande cuore dell' Ant

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Vogliamo trasmettere unringraziamento alla dottoressa Maria Bruno e al dottor Andrea Giordani'Ant di Bologna per l'insostituibile cortesia, professionalità ,disponibilità ed empatia, dimostrata nei confronti del nostro caro Marco. Ci avete dato la forza, sostegno e protezione in questo breve e difficile percorso, che abbiamo dovuto affrontare. Un grazie speciale alla "nostra"" infermiera Elda,un ciclone di simpatia, umanità , ed efficienza concentrati in un'unica persona. Grazie ancora a tutti. Senza di voi non ce l'avremmo fatta. Antonella Fiorini Chiara Reggiardo