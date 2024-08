Il cambiamento climatico minaccia le isole del Pacifico

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I dati del rapporto State of the Climate in the South-West Pacific 2023 dell'Omm Ilil futuro delledel: l'innalzamento del livello del mare accelera ed è superiore alla media globale, il riscaldamento e l'acidificazione degli oceani danneggiano gli ecosistemi e i mezzi di sostentamento. E' quanto emerge dal rapporto