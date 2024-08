Il caffè conferma prezzi ai massimi storici siccità in Brasile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Idelsui mercati mondiali delle materie prime sino ai. In particolare, i future a tre mesi della qualità Robusta sul listino di Londra si mantengono sui livelli più elevati di sempre, questa mattina a 4.820 dollari alla tonnellata dopo il massimo storico delle ultime ore a quota 4.840 dollari. I future a quattro mesi per la qualità Arabica, che fanno riferimento al mercato statunitense con iin libbre, sono a 2,53 dollari alla libbra (circa 5.700 dollari alla tonnellata), con il massimo dal 2011 toccato ieri sera a quota 2,59. La causa di questi ultimi aumenti,un report di Mps market strategy, consiste soprattutto nel clima secco per molti Paesi produttori e soprattutto nellain, tra i principali esportatori proprio di Robusta, in un momento cruciale per il ciclo vegetativo delle piante.