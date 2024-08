Idf | “In corso operazione antiterrorismo nel nord della Cisgiordania” 10 palestinesi uccisi negli scontri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dieci persone sono state uccisecon le forze di difesa israeliane avvenuti nei campi profughi nei pressi di Jenin e Tubas, in Cisgiordania, sostengono fontie la Mezzaluna Rossa. Mentre le Idf riferiscono di essere impegnate in una vastasul territorio che potrebbe andare avanti per giorni.