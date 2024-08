Guida selvaggia in città Municipale tre interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Poliziasi sta affermando come elemento essenziale nella gestione della sicurezza stradale di Follonica, come preannunciato dal neo assessore alla sicurezza, Giorgio Poggetti. A dimostrarlo i tredi riconoscimento di sinistri stradali accaduti innegli ultimi 10 giorni. Il primo avvenuto in Salciaina, dove un’autovettura dopo aver perso il controllo del mezzo ha danneggiato tre cassonetti di Sei Toscana. L’uomo è scappato dal luogo del sinistro, ma è stato identificato e sanzionato grazie al lavoro di video sorveglianza della Polizia. L’ennesimo caso è avvenuto nella sera di sabato: una macchina proveniente da via Massetana, per svoltare alla rotonda in direzione del quartiere di Senzuno ha perso il controllo del veicolo buttando giù i due paletti che segnalano l’inizio dell’area pedonale di via Roma.