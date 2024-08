Governo | Renzi ' no a attacchi famiglie avversari non ripagherò Meloni con stessa moneta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La famigliaha monopolizzato con vittimismo, complotti e gossip l'attenzione dei media ad agosto. Per quello che mi riguarda la regola è sempre la solita: non si attaccano ledeglipolitici". Lo scrive Matteo, leader di Iv, nella sua e-news. "-sottolinea- mi ha massacrato la vita con il suo becero giustizialismo, io non lacon la. Più che della famiglia della premier mi interessa parlare delledegli italiani".