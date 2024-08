Governo parenti in politica? Nel mondo peggio che in Italia ma niente scandali

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Clan familiari e dinastie che per decenni oppure solamente per un breve periodo hanno occupato scranni, poltrone e ruoli di chiave Di 'cerchi magici', clan familiari e dinastie che per decenni oppure solamente per un breve periodo hanno occupato scranni, poltrone e ruoli di chiave è piena la storia in tutto il, anche in