Giugliano auto travolge scooter e fugge | 18enne e 20enne gravi in ospedale

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) All’alba due giovani sono stati travolti da un’mentre viaggiavano a bordo di unoin Campania: indagini in corso per identificare il guidatore del mezzo che si è dato alla fuga.unoin sella al quale viaggiavano due ragazzi per poi fuggire: è successo all’alba, ain Campania, popoloso