Gaeta Casa riposo Calegna consigliere De Angelis | abbiamo impressione di un baratto in maggioranza

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 28 agosto 2024)– Le clamorose esternazioni verbali rese sabato scorso in consiglio comunale dall’ex sindaco diMassimo Magliozzi sul progetto in variante al Prg per la realizzazione da parte della società Pida srl di unadiin localitàstanno interrogando in questi giorni non poco la sempre più disorientatache sostiene L'articoloDe: “di unin” Temporeale Quotidiano.