Francia via la sinistra ma non basta | la crisi ora si chiama Macron

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Oggi Emmanuelriceve il presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier per la cerimonia di apertura dei Giochi Paraolimpici a Parigi. Ieri, accanto al taoseach Simon Harris, primo ministro irlandese, il presidente, via lama non: laora siil manifesto.