Frana nel Casertano proseguono ricerche madre e figlio dispersi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono andate avanti per tutta la notte e sono tuttora in corso a Talanico, frazione del comunedi San Felice a Cancello, leda parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri con l’uso di cani molecolari, delle due persone, una donna di 74 anni e ildi 42,da ieri pomeriggio dopo essere stati travolti con il loro mezzo tre ruote, un’Apecar, dal fiume di fango e detriti staccatosi dalla collina che sovrasta la frazione. Il veicolo è stato ritrovato già stanotte in una scarpata, ma non le due persone, probabilmente sbalzate all’esterno dell’abitacolo. I danni registrati sul territorio sono ingenti.