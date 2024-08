Frana nel Casertano dispersi un uomo e la madre anziana

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Due persone sono disperse per via di unacausata dal maltempo, nella frazione di Talanico del comune di San Felice a Cancello, nel. Da ieri non si hanno più notizie di une dell'. I due si sarebbero recati nel pomeriggio presso un loro appezzamento di terreno con un Apecar e non hanno fatto ritorno.