Frana nel casertano dispersi madre e figlio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CASERTA (ITALPRESS) –nella frazione di Talanico a San Felice a Cancello nel. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sono in corso evacuazioni di alcune abitazioni, segnalate due persone disperse,settantenne equarantenne. Le ricerche sono ancora in corso. Al lavoro 10 squadre, tra cui cinofili e droni. La situazione meteo è in miglioramento.