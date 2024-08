Frana Casertanosi cercano i 2 dispersi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 7.23 Il maltempo ha causato disagi e problemi soprattutto nel centro e Sud Italia. Oltre allanel Casertano, dove simadre e figlio travolti e trascinati fuori dalla loro Apecar, in Campania ci sono danni ingenti in Irpinia. Nubifragi in Emilia-Romagna, nel Pisano e nel Viterbese. Le previsioni meteo vedono però dai prossimi giorni un miglioramento, con sole, qualche rovescio isolato e temperature in calo.