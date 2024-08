Forte temporale su Mercatale albero cade in strada e danneggia un casottino del gas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Val di Pesa, 28 agosto 2024 – Unsi è abbattuto su, pochi attimi di intensa pioggia e vento, tanto che unall'inizio di via Campoli è caduto sulla carreggiata unche hato undel gas. Sul posto i volontari de "La Racchetta" di San Casciano e la Polizia locale di San Casciano. Sembra che non ci siano problemi per la fuoriuscita del gas, una squadra arriverà per un sopralluogo e un attenta ispezione.