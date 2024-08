Fitto in Ue sale l’ipotesi di un ministro tecnico

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 28 agosto 2024) «Sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità. Sono a palazzo Chigi»: per festeggiare il ritorno al lavoro Giorgia Meloni sfotte quanti la avevano presa di mira per non aver tempestivamente comunicatoin Ue,di unil manifesto.