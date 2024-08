Firenze torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 - Nella giornata del 1 settembre, primadel mese, tutti i residenti della Cittàdiavranno la possibilità di visitare gratuitamente iCivici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di, dalla Cittàdie da MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie deifiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, MAD Murate Art District e Forte di Belvedere.