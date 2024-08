Firenze doppio concerto per Riccardo Azzurri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 –per. Il primo appuntamento è il 29 agosto, quando il cantautore fiorentino sarà alle Murate dalle ore 20,30. Il secondolive è il 30 agosto alla Locanda di Praticino, località Petrognano 56 Rufina (info e prenotazioni 3391294040 – 3290703535). La sua anima pop rock melodica si rivela con Mi sto innamorando ancora ma è con Amare te che arriva il grande successo. E non mancano le collaborazioni con Don Backy e Aleandro Baldi e altri grandi nomi.ha anche raccolto e raccontato la sua storia nell’autobiografia ‘La vita come un gioco (Felici Editore)’. La sua esperienza e vocazione cantautorale ha avuto varie tappe, locali, piano bar, la musicoterapia che da anni porta nelle residenze sanitarie, l’apertura di una scuola di cantautorato per i nuovi talenti.