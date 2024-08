Farmaci Europa approva prima terapia con inibitore segnale dell' attivina per la Iap

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) hato sotatercept, in combinazione con altre terapie per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), per il trattamentoa Iap in pazienti adulti in classe funzionale (Cf) da II a III'Organizzazione mondialea sanità (Oms) per migliorare la capacità di esercizio. Lo annuncia Msd - conosciuta come Merck & Co. negli Stati Uniti e nel Canada - in una nota in cui precisa che sotatercept è lae unicacondelper la Iapta in tutti i 27 Stati membri'Ue, oltre che in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia. Il farmaco agisce migliorando l'equilibrio tra ilpro-proliferativo e anti-proliferativo per regolare la proliferazionee cellule vascolari alla basea Iap.