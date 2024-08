Farmaci Europa approva prima terapia con inibitore segnale dell’attivina per la Iap

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) hato sotatercept, in combinazione con altre terapie per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), per il trattamento della Iap in pazienti adulti in classe funzionale (Cf) da II a III dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per migliorare la capacità di esercizio. Lo annuncia Msd – conosciuta come Merck & Co.