F1 GP Italia Monza 2024 in chiaro | canale e orario diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La F1 vola aper il Gran Premio d’, sedicesimo round della stagione e uno dei più attesi dell’anno. Il Circus torna in azione subito dopo l’appuntamento olandese in occasione della gara della Ferrari. Da Maranello sono in arrivo diversi aggiornamenti importanti, che tenteranno di fare la differenza per la SF-24. L’intero fine settimana sarà disponibile inagli abbonati Sky, ma sarà possibile seguire le sessioni principali anche in. Tv8, infatti, mette a disposizione lasia delle qualifiche di sabato 31 agosto – in programma alle 15:00 – che della gara di domenica 1 settembre, che scatterà alle ore 15:00. F1 GPintv eSportFace.