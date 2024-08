Ethan Hawke al Lucca Film Festival

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo Paul Schrader,annuncia un’altra prestigiosa presenza internazionale:attore, sceneggiatore, scrittore, regista e produttore statunitense. Presenterà il 26 settembre, in anteprima italiana, il suo ultimoWildcat, in cui dirige sua figlia Maya, avuta da Uma Thurman, riceverà il Golden Panther Award. Terrà una masterclass aperta al pubblico e consegnerà il Premio alla carriera a Paul Schrader, che lo ha diretto in First Reformed – La creazione a rischio.alAmpia la retrospettiva diche ilgli dedica: si potranno infatti vederecome Dead Poets Society, Gattaca, Prima dell’alba, Prima del tramonto, Before Midnight, Boyhood, Blaze e Seymour: An Introduction.