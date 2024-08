‘Estate in salute’ dedicata ai pazienti oncologici il quarto video della miniserie YouTube del ‘Cardarelli’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa quarta ed ultimapilloladel Cardarelli di Napoli “Estate in salute – consigli per stare bene” èai, con i consigli di Raffaella Ruocco, dirigente medico dell’Uoc Oncologia, su come comportarsi in vacanza e per far fronte alle alte temperature di questi giorni. Dinanzi alla domanda se si può andare al mare ed esporsi al sole, la specialista ricorda che “è possibile” ma “facendo una distinzione”. “Aiche hanno concluso la terapia, sia nel caso di trattamento chemioterapico o biologico che di radioterapia, è permesso prendere il sole purché ci si doti di una protezione almeno fattore 50, che naturalmente rappresenta solo un punto di partenza perché poi può variare in base al tipo di pelle”.