Esami universitari lo stress di una studentessa | Mi sento come se stessi andando al patibolo Non è solo ansia il grido d’aiuto degli studenti che nessuno ascolta

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sudore freddo, mal di testa, crampi allo stomaco: per molti, l'esameo non èuna verifica di apprendimento, ma un vero e proprio incubo. Un'esperienza comune, ma spesso sottovalutata,dimostra la testimonianza di unadi Fisica su Reddit. L'articolo, lodi una: “Miseal”. Non è, ilche