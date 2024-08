Dieci buoni motivi per passare all' alga spirulina

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sì, i benefici dellasono molti, confermati dai medici, ed è probabile che altri ne emergeranno in futuro: sulla notache cresce nei laghi salati dell'Africa e del Sud America - già nota al tempo degli atzechi - la scienza continua infatti a indagare. Per questo abbiamo deciso di fare il punto su ciò che finora è certo e cosa no, o almeno non ancora, di questo superfood insieme a Michela Seniga, biologa nutrizionista al IRCCS Humanitas di Rozzano e presso la sede De Angeli, a Milano. Ed ecco cosa ci ha raccontato. I 10 benefici dellaRiduce il colesterolo «Gli studi hanno dimostrato che un'assunzione regolare dipuò portare a una diminuzione significativa del colesterolo totale e del colesterolo LDL ("cattivo").