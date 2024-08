Devi dire chi è stato Telese stoppa Rampini | scontro durissimo su Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Secco botta e risposta tra Federicoe Lucasulla situazione drammatica e ancora esplosiva in Medio Oriente. Nel corso della puntata di martedì 27 agosto del talk show di La7, si parla della condizione sanitaria di Gaza definita "disastrosa" da Stefano Sozza, capomissione di Emergency in Palestina, il quale lamenta che l'ong ha avuto accesso alla zona solo due settimane fa. Una porzione di territorio "sovraffollata, in condizioni igienico-sanitarie pessime" e dove si rischiano gravi "epidemie". Non solo. L'Onu ha sospeso ieri le operazioni umanitarie a Gaza in seguito al nuovo ordine di evacuazione di Deir Balah, nella zona centrale della Striscia, imposto da. "Non siamo in grado di lavorare nelle condizioni in cui ci troviamo", ha affermato un alto funzionario delle Nazioni unite.