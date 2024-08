Dalle deleghe per l’uscita da scuola ai risultati degli esami al patto di corresponsabilità | la piattaforma ComUnica come funziona? Quando sarà attiva?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con la nota n. 4831 del 27 giugno, il Ministero dell'Istruzione hato l'zione del servizio digitale "" sullaUnica, un portale digitale progettato per facilitare lazione tra scuole e famiglie. L'adesione al servizio è facoltativa e rientra in una fase sperimentale prevista per l'anno scolastico 2024-25, durante la qualeintegrato con i dati delle iscrizioni per l'anno scolastico 2024-25. L'articoloperda, ai, aldi: la”,? .