Da Szczesny a Bonucci il 2024 è l' anno dei ritiri eccellenti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'ultimo in ordine di tempo ad appendere gli scarpini al chiodo è stato Wojciech, tagliato dalla Juventus che ha puntato forte su Di Gregorio. Il numero uno polacco esce di scena a 34 anni, non tanti per un portiere, dopo essere stato accostato a diverse squadre, alcune in Arabia Saudita