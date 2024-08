Da Max Gazzè ad Aldo Cazzullo | concerti e spettacoli a Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - Maxe Orchestra Popolare del Saltarello,e Moni Ovadia, Modena City Ramblers, Paolo Benvegnù, Il Solito Dandy, Postino, Alex Neri e Salvatore Frega con Electrosymphonic Orchestra e tanti altri ospiti per Liberi Tutti, il festival organizzato dal Comune diin collaborazione con Alter Ego e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Nove appuntamenti rigorosamente a ingresso libero, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre in piazza Vittorio Veneto a(Firenze).