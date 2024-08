Cosenza una squadra rinnovata Mancheranno alcuni infortunati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mister Massimiliano Alvini non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla vigilia del match contro lo Spezia. Una gara che, inevitabilmente, avrà un sapore particolare per il tecnico toscano alla luce della sua recente esperienza in terra spezzina, culminata con un esonero amarissimo patito nel novembre 2023, a seguito del ruolino di marcia deludente: 10 punti in 13 partite e terzultimo posto in classifica. Alvini, il 27 giugno scorso, durante la sua presentazione al, ha liquidato i suoi mesi passati in riva al Golfo con signorilità: "A Spezia ero in un posto splendido, ma nel momento sbagliato". Stasera ritroverà i colori bianchi da avversario, alla guida di unrinnovato, orfano rispetto all’anno scorso di giocatori come Antonucci, Calò, D’Urso e Tutino.