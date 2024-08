Corsa ciclistica a Campi Strade chiuse domani nel centro cittadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Cambia la viabilità in occasione del ‘Memorial Fanini’ di ciclismo in programma. Un appuntamento che è diventato tradizione sul territoriogiano e che anche quest’anno richiamerà sicuramente tanti sportivi. Per quanto riguarda le modifiche che saranno necessarie per lo svolgimento della gara, l’orario è dalle 14 alle 20. In questa fascia oraria, quindi, saranno completamenteal traffico via Buozzi fino all’incrocio con via Tesi, piazza Dante, via Santo Stefano, via Roma e piazza Gramsci. Oltre alle suddette chiusure, tutte lelimitrofe o direttamente interessate dallasaranno soggette a limitazioni della viabilità. La cittadinanza, pertanto, è invitata a organizzarsi per tempo e utilizzare percorsi alternativi per minimizzare i disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo indicato.