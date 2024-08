Coppia perseguitava un giovane interviene la Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara ha dato esecuzione all’Ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla P.O, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di nei confronti di una donna di 26 anni e di un uomo di 42, entrambi residenti a Cervinara. A seguito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino è emerso che i predetti hanno posto in essere reiterate condotte di natura minatoria ed ingiuriosa nei confronti di unche aveva convissuto con loro per circa un anno, inducendo quest’ultimo a modificare significativamente la propria condotta di vita, in tal modo integrando il reato di cui all’art. 612 bis, commi 1 e 2, c.p..