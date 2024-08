Confermato il gonfaloniere Vinci è l’uomo delle cerimonie | Per me un’emozione unica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Portare il Gonfalone del Comune nelle, a fianco del sindaco: ruolo importante, che a Montelupo Fiorentino è stato appena ri(dalla giunta Londi) ad Alessandro, 49 anni, dipendente del Comune dal lontano 1997 presso il centro di cottura comunale, dove si preparano i pasti per le scuole e le Rsa e coloro che lavorano nell’amministrazione. Dunque, da ben sei anni Alessandroè onorato di questo ruolo: "Il primo decreto in tal senso è dell’ex sindaco Paolo Masetti, nel 2018. In questi ultimi giorni, c’è stato il rinnovo da parte della giunta Londi".ha risposto all’interpello e la questione - vista l’esperienza di questi anni - si è risolta in un attimo.