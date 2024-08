Confcommercio | nel 2024 quasi la metà dei consumi familiari va in bollette e tasse

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Complici anche le spinte inflazionistiche, l’incidenza delle spese obbligate sui bilancirimane elevata: per il, infatti, la quota di queste spese sul totale deidelle famiglie sfiora il 42%, con un incremento di oltre 5 punti dal 1995 ad oggi. Quota che non sembra destinata a tornare al livello pre-Covid pari a circa il 40%. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi disulle spese obbligate delle famiglie italiane tra il 1995 e il. Su un totale di circa 21.800 euro pro capite diall’anno, oltre 9mila euro se ne vanno per il complesso delle spese obbligate, 348 euro in più rispetto al 2019. Tra queste spese, a farla da padrone è la voce abitazione con 4.830 euro, al cui interno un peso rilevante – anche se costantemente in calo dal 1995 ad oggi – viene dall’aggregato energia, gas e carburanti con 1.721 euro.