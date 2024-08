Compleanni sulla spiaggia Ed ecco i super bagnini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua la carellata di foto che i lettori del Carlino ci stanno mandando in questi giorni di agosto dai luoghi delle loro vacanze. In particolare, dagli angoli più amati della nostra Riviera. Ad esempio come Marina Romea, dove nonno Werter ha festeggiato gli 80 anni. A mandare i suoi auguri, da parte di amici e familiari, è Enea Coatti. E sempre dal lido ravennate una lettrice manda anche la foto di Mattia: "Ile disponibile bagnino del Corallo beach – scrive a nome dei clienti del bagno –, tuttofare, capitano della squadra di calcio del Corallo epapà di Liam, che è nato con il racchettone in mano e segue le orme del papà. Bravo Mattia e grazie per tutto quello che fai per noi". E se Giulia e amica si godono laal bagno Miami, Jacopo Belluzzi è invece in vacanza a Lido delle Nazioni.