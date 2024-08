Classifica Luna Rossa all’America’s Cup chi va in semifinale | risultati e regolamento

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giovedì 29 agosto iniziano i due Round Robin di Louis Vuitton Cup che determineranno chi sarà lo sfidante in America's Cup contro il defender New Zealand. Cinque equipaggi impegnati, tra cuiTeam Prada, con una serie di testa a testa su cui si stilerà la. L'imbarcazione che conquisterà il 1° posto potrà scegliere l'avversaria per la propria(che si svolgerà al meglio delle 9 regate). Poi la finalissima (al meglio delle 13 regate)