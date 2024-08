Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pechino, 28 ago – () – Ieri a Pechino e’ statoundelintitolato “La strada per diventare una potenza negli: il valore e l’ispirazione degli importanti discorsi di Xi Jinping”. Redatto dalloInstitute, undi alto livello dell’agenzia di stampa, ile’ diviso in quattro sezioni. Spiega in modo esauriente i concetti fondamentali degli importanti discorsi di Xi, passando in rassegna i risultati ottenuti innel settore sotto questa guida, e ne chiarisce il significato contemporaneo e l’influenza globale.