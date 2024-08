Cina | campo da basket all’aperto offre aria condizionata a sud-ovest

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pechino, 28 ago – (Xinhua) – Come fa undaa mantenere una temperatura sempre fresca, come se avesse un’naturale? Scoprite come gli abitanti del villaggio di Yangnan, nellasud-occidentale, hanno ingegnosamente creato questo straordinario impianto! Agenzia Xinhua