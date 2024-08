Champions League 2024 2025 le quattro fasce | ecco la suddivisione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si avvicina sempre più il via della, la prima con la nuova formula nella quale non ci sono più i gironi, ma una classifica unica e le rivali, otto, che nella prima fase sono selezionate in base al ranking, due per ciascuna delleche vi proponiamo di seguito. Ogni squadra, dunque, sfiderà in base al sorteggio due squadre della propria fascia e due per ciascuna delle altre tre. Ladelle trentasei formazioni che giocheranno la prossimaprevede nove squadre per ciascuna fascia,le di seguito in costante aggiornamento in attesa che venga definito il quadro completo delle squadre qualificate. Ricordiamo che per l’Italia sono cinque le partecipanti: l’Inter è in prima fascia, Juventus, Milan e Atalanta in seconda fascia, il Bologna in quarta fascia.l’elenco completo.