Cassonetti abiti usati a Napoli assalti e degrado in strada Assoutenti chiede modelli anti-scasso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPresi d’assalto, per asportare glidismessi. E i vestiti scartati sono lì, sparpagliati in. Sono i contenitori Asia per indumenti, ultimo scempio per le vie cittadine. “Accade un poco dovunque” spiega Antonio Di Gennaro di. L’associazione di tutela consumatorila sostituzione, con “altri più efficienti e protettivi contenitori pubblici”.ha documentato il fenomeno, fotografando alcunidivelti. A titolo di esempio, si notano quelli in vico Acitillo e via Rossini, nei pressi dello Stadio Collana al Vomero. “Purtroppo i contenitori attuali – afferma Di Gennaro -, sono molto facilmente aperti da coloro che vogliono appropriarsi di quanto in parte è gettato all’interno di essi”.ritiene che “il sistema attuale non sia per nulla idoneo”.