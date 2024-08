Cari ristoratori fateci pagare il taglio della torta ma avvisateci prima

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo scontrino-gatescorsa estate si ripete. Il caso di questi giorni è un ristorante di Arezzo che ha fattoil(acquistata dalle festeggiate in pasticceria) 4,50 euro a persona, per un totale di 58 euro. Il punto, però, non è il costo extra, ma la poca trasparenza da parte dei, che hanno sì il diritto di guadagnare su un servizio, ma anche il dovere di dichiarareil prezzo.