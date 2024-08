Caressa certo | Inter un pensierino in più sulla Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024), parlando della nuova stagione dell’, si focalizza sull’obiettivo. A detta sua, i nerazzurri cercheranno di esaltarsi lì. PENSIERO EUROPEO – Direttamente dal suo canale YouTube, Fabiosi è espresso così sui nerazzurri: «Juventus esono due spanne sopra gli altri. L’va avanti con le convinzioni avute in questi anni, mi sembra sempre più sicura di sé, sempre più sicura di quello che fa, i giocatori sanno quello che devono fare quando sono in campo e cosa ci si aspetta da loro. Stanno vincendo le squadre, dove i giocatori fanno quel metro in più per il compagno. Sicuramente in questo l’è un passo in avanti. Credo che la difficoltà in campionato potrebbe essere il calo di energia che deriva dalla grande concentrazione che ci sarà in