Calciomercato Napoli Osimhen APRE all’AL-AHLI | la SITUAZIONE sul possibile trasferimento del nigeriano in ARABIA SAUDITA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024)svolta per Ilcon l’attaccantedel terzo Scudetto che avrebbe dato l’ok all’Ilpotrebbe aver trovato la chiave per cedere Victor. Le avances dell’Alcontinuano a fare voce grossa all’interno dell’ambiente azzurro, come racconta Gianluca Di Marzio. Nelle scorse ore la squadra araba ha aumentato l’offerta per